Kia presenta due nuovi prodotti, il SUV EV5 e il veicolo commerciale leggero PV5

Kia amplia la propria offensiva elettrica in Europa con il nuovo EV5, il nuovo C-SUV full elettric progettato specificamente per il mercato europeo.

L’estetica segue il family feeling dei SUV elettrici del marchio, richiamando la EV9 con una silhouette squadrata e la firma luminosa “ Star Map” anteriore e posteriore. Con batteria da 81,4 kWh, il nuovo EV5 offre fino a 530 km di autonomia WLTP e ricarica dal 10 all’80% in circa 30 minuti. La guida è supportata dal sistema i-Pedal 3.0 e dallo Smart Regeneration System Plus, che utilizza i dati di navigazione per ottimizzare la frenata rigenerativa.

Internamente EV5 utilizza il sistema ccNC (Connected Car Navigation Cockpit) di Kia, che include un Panoramic Wide Display che combina un quadro strumenti da 12,3 pollici, uno schermo di infotainment da 12,3 pollici e un display del climatizzatore da 5,3 pollici.

La nuova EV5 offre ccNC con aggiornamenti OTA, Google POI e l’assistente vocale Generative AI

Parlando invece di veicoli commerciali leggeri LCV, Kia presenta il nuovissimo PV5, il primo modello della nuova strategia Platform Beyond Vehicle (PBV).

PV5 è basato sulla nuova architettura E-GMP.S (Electric Global Modular Platform for Service), una piattaforma skateboard elettrica con struttura modulare “building block” che consente configurazioni multiple: Cargo, Passenger, Chassis Cab, Crew Van e Wheelchair Accessible Vehicle.

Nella versione Cargo, PV5 offre un volume di carico fino a 4,4 metri cubi e una portata utile fino a 790 chilogrammi e un'altezza di carico eccezionalmente bassa di soli 419 millimetri che semplificano notevolmente le operazioni di carico e scarico; la versione Passenger invece punta su accessibilità e comfort, con gradino laterale di soli 399 mm e configurazioni per ora da 5 posti e in futuro da 6 o 7 posti.

ll powertrain di PV5 è stato progettato per offrire prestazioni ed efficienza in diverse applicazioni, sia per il trasporto passeggeri che per il trasporto commerciale. Si può scegliere tra varie opzioni di batteria, adatte alle diverse esigenze operative. La versione Passenger è disponibile con batteria da 51,5 kWh o 71,2 kWh, mentre la versione Cargo offrirà in futuro anche un'opzione compatta da 43,3 kWh.

Rigurado le prestazioni di ricarica, PV5 supporta la ricarica rapida in corrente continua (CC) fino a 150 kW (dal 10 all'80% in circa 30 minuti) per ridurre al minimo i tempi di fermo su strada e, in futuro, si potrà avere la ricarica in corrente alternata (CA) a 22 kW per un utilizzo quotidiano flessibile.

PV5 è dotato di una garanzia di sette anni o 150.000 chilometri mentre la batteria è coperta da una garanzia specifica di otto anni con un'estensione di copertura fino a 260.000 chilometri.