La Kia Seltos Full-Hybrid arriva nelle concessionarie italiane con due versioni, da 154 CV a trazione anteriore e da 178 CV a trazione integrale. Si aprono anche gli ordini per la benzina-GPL da 168 CV, con le prime consegne previste entro la fine del 2026. A novembre, per l’allestimento Business, i prezzi promozionali partono da 29.950 euro per la Full-Hybrid e da 27.950 euro per la GPL. La versione a benzina è proposta da 25.950 euro.

Sulla Full-Hybrid debutta il sistema e-AWD, prima applicazione su un modello Kia di questa soluzione di trazione integrale elettrificata. Si tratta di un motore elettrico dedicato che aziona le ruote posteriori e permette di distribuire la coppia tra i due assi in funzione delle condizioni di guida.

La versione a doppia alimentazione monta un 1.6 turbo benzina-GPL da 168 CV e 270 Nm di coppia massima. Proposta negli allestimenti Business e Style, è disponibile con la sola trazione anteriore e offre la scelta tra il cambio manuale a sei marce e l’automatico a doppia frizione a sette rapporti.

Kia attesta che con 50 litri di benzina e 52 litri netti di GPL, la nuova Seltos puo' percorrere senza problemi ben 1.300 chilometri.

Kia Italia sta sviluppando con Westport Fuel Systems Italia una ulteriore quarta variante, la Tri-Fuel, che abbinerà la tecnologia Full-Hybrid alla possibilità di viaggiare a GPL. Con questa versione Kia punta anche sugli automobilisti che percorrono molti chilometri e cercano di contenere i costi del carburante.