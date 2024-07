La nuova Defender OCTA con propulsore V8 Twin Turbo

La nuova Defender OCTA sarà dotata di un potente propulsore a benzina V8 Twin Turbo mild-hybrid e delle innovative sospensioni pneumatiche 6D Dynamics, che assicureranno prestazioni estreme su tutti i terreni.

E' nata per il fuoristrada la Defender OCTA, il nuovo modello high-performance è dotato di una tecnologia idraulica Interlinked e di un innovativo sistema di controllo del beccheggio e del rollio che consentirà alla Defender OCTA di mantenere su strada una posizione bilanciata nelle fasi di accelerazione, in frenata e in curva su qualsiasi tipo di terreno.

Tutti i futuri modelli di punta della Defender saranno caratterizzati da una speciale grafica a diamante.

La nuova Defender OCTA si distingue anche per un nuovo motivo grafico a diamante cerchiato. Lo stesso è presente su una serie di componenti interni ed esterni, tra cui un diamante nero lucido inserito in un disco in titanio sabbiato su ciascun pannello Signature Graphic.

Il modello OCTA sta affrontando il programma di sviluppo più completo della storia Defender: dalla neve e il ghiaccio della Svezia al deserto del Dubai, dalla pista del Nürburgring ai terreni rocciosi del Moab.