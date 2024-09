Lancia apre nuovi showroom in Francia e Spagna.

A distanza di un anno e mezzo dall’inaugurazione del primo showroom a Milano, Lancia continua nella sua marcia verso l’espansione a livello globale.

Lo storico marchio automobilistico torinese sbarca così in Franca e Spagna, con l’apertura di nuovi showroom. Le concessionarie Lancia avranno un look totalmente inedito e soprattutto avranno una personalità ben precisa.

Si chiameranno “Casa Lancia”, perché come in ogni casa italiana, tutto è pronto per accogliere i clienti.

Lancia, nel 2025 in Francia nasceranno 25 nuovi showroom

Lancia aprirà entro il 2025 ben venticinque nuovi showroom in Francia, il tutto sarà supportato da una rete di 80 punti di assistenza.

In Spagna, Lancia inaugurerà i suoi primi e nuovi 10 showroom entro il 2024. Saranno supportati da una rete di assistenza post-vendita di 19 concessionarie.

Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia ha dichiarato: “Oggi compiamo un altro passo fondamentale nel nostro percorso di Rinascimento, per diventare un marchio desiderabile, rispettato e credibile nel mercato premium Europeo. Lancia è tornata in Francia e Spagna e oggi annunciamo l’apertura dei primi showroom a Parigi e Barcellona. Torniamo quindi in Europa con un piano solido e strutturato, con una rete di showroom che sarà completata in entrambi i paesi entro la fine del 2025. Tutti questi concessionari saranno caratterizzati con la nuova corporate identity del marchio, che riflette i quattro pilastri alla base del piano strategico decennale del marchio: qualità, elettrificazione, sostenibilità e un modello di vendita innovativo“.