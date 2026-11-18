Centoventi anni di storia automobilistica, innovazioni tecniche e successi sportivi. Lancia celebra il proprio anniversario a Milano AutoClassica 2026, in programma dal 19 al 22 novembre a Fiera Milano Rho, attraverso un'esposizione dedicata ai modelli che hanno contribuito a costruire l'identità del marchio torinese.

Fondata nel 1906 da Vincenzo Lancia e Claudio Fogolin, la Casa presenta dodici vetture provenienti dall'Heritage HUB di Torino, distribuite tra lo stand Lancia Classiche e l'area Celebration.

Tra le protagoniste figura la nuova Lancia Gamma, esposta accanto all'omonima ammiraglia del 1976, sviluppata con Pininfarina e caratterizzata dal motore boxer da 2,5 litri.

La Gamma contemporanea, prodotta a Melfi, interpreta invece il concetto di crossover fastback, collegando la tradizione delle ammiraglie italiane alla mobilità elettrificata.

Completano lo stand l'elegante Aurelia B24 Spider del 1955, realizzata in 240 esemplari, e la Rally 037 del 1983, ultima vettura a trazione posteriore capace di conquistare il titolo Costruttori nel Mondiale Rally.

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Nell'area Celebration, il percorso storico parte dalla 12 HP del 1908, prima automobile del marchio, proseguendo con Artena Cabriolet e Aprilia.

Quest'ultima introdusse soluzioni ingegneristiche avanzate, tra cui scocca portante e sospensioni indipendenti. Spazio anche alla monoposto D50, progettata da Vittorio Jano, e alla Flaminia Berlina del 1957.

La tradizione sportiva è rappresentata dalla Stratos HF, vincitrice di tre titoli mondiali Costruttori consecutivi, e dalla Delta HF Integrale Evoluzione, appartenente alla famiglia protagonista di sei successi iridati consecutivi. Completano l'esposizione Gamma Coupé e Thema 8.32 con motore Ferrari V8.

Il collegamento con il presente è affidato alla nuova Gamma LX elettrica da 230 CV. Lancia celebra inoltre il ritorno alle competizioni, sottolineato dal titolo WRC2 a squadre conquistato nel 2026 dalla Ypsilon Rally2 HF Integrale. Un anniversario che racconta l'evoluzione del marchio attraverso design, ingegneria e competizioni.