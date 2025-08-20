circle x black
Lancia Ypsilon HF elettrica: potenza e sportività in 280 CV a zero emissioni

20 agosto 2025 | 09.08
Redazione Adnkronos
La nuova Lancia Ypsilon HF rappresenta l’anima più grintosa e competitiva del marchio, un modello capace di coniugare tradizione e innovazione. La vettura si distingue per un assetto ribassato, carreggiata maggiorata di 30 mm e linee muscolose, ispirate alle icone sportive che hanno segnato la storia del brand.

Sotto al cofano della Lancia Ypsilon HF batte un cuore 100% elettrico: il motore da 280 CV (207 kW e 345 Nm) permette un’accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 5,6 secondi e una velocità massima di 180 km/h. L’autonomia raggiunge i 370 km secondo il ciclo WLTP, grazie alla batteria agli ioni di litio da 54 kWh a 400V, ricaricabile rapidamente con 100 km di percorrenza aggiuntiva in soli 10 minuti.

Lancia Ypsilon HF Elettrica, design sportivo e tecnologia d’avanguardia

Il carattere sportivo emerge dal paraurti anteriore dedicato con logo HF, dai cerchi in lega da 18”, dal diffusore posteriore e dai passaruota specifici. I dettagli neri, i fari circolari posteriori ispirati alla Stratos e la fiancata scolpita completano lo stile, in linea con il linguaggio Pu+Ra Design.

Gli interni riprendono la stessa impronta dinamica: sedili sportivi in Econyl con lavorazione laser, volante in pelle traforata con logo HF, pedaliera in alluminio e plancia con giochi cromatici tra blu e arancio. Il sistema S.A.L.A. con nuova interfaccia grafica integra la connettività wireless Apple CarPlay e Android Auto, ricarica wireless per smartphone e illuminazione ambientale.

La dinamica di guida è affidata a contenuti tecnici di livello assoluto: differenziale Torsen a slittamento limitato, impianto frenante Alcon con pinze a 4 pistoncini e dischi da 355 mm, sospensioni irrigidite fino al +67% all’anteriore e +153% sull’antirollio posteriore. Un pacchetto che garantisce precisione, stabilità e sicurezza anche nelle condizioni più impegnative.

