Il nuovo Codice della Strada offre un’interessante modifica dei limiti di potenza per i neopatentati, questo permette una maggiore scelta di vetture con più motorizzazioni disponibili per i giovani neopatentati, a tutto vantaggio delle famiglie che spesso erano costrette ad adattarsi a modelli talvolta poco adatti all’uso come unica vettura di famiglia.

PEUGEOT in questo ambito propone ora una gamma ricca di modelli guidabili da neopatentati e adatti a tutta la famiglia per dimensioni e necessità, si parte dalle berline PEUGEOT 208, 308, 408, ai multispazio PEUGEOT Rifter e Traveller, fino ai SUV PEUGEOT 2008, 3008 e 5008.

Nello specifico:

PEUGEOT 208 è guidabile dai neopatentati nelle motorizzazioni benzina e ibride, disponibili sia con cambio manuale che automatico.

PEUGEOT 308 è disponibile sia in versione berlina 5 porte che Station Wagon con motori diesel, ibridi benzina, tutti con cambi automatici, oltre che alle versioni elettriche.

PEUGEOT 408 è adatta ai nuovi di patente nelle motorizzazioni ibride benzina e elettriche.

Parlando di multispazio troviamo i PEUGEOT Rifter e Traveller che sono guidabili da neopatentati in solo versione elettrica, il SUV PEUGEOT 2008 con motori benzina, ibridi ed elettrici. Per quanto riguarda i SUV PEUGEOT 3008 e 5008 sono guidabili con motori ibridi benzina ed elettrici.