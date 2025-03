Lotus svela la nuova Emira Turbo SE

Lotus rinnova la gamma Emira con nuovi modelli come Emira Turbo SE ed Emira V6 che andranno a sostituire le First Edition.

La Lotus Emira Turbo SE è certamente un omaggio alla ricca tradizione di Lotus perchè questo modello rappresenta un tributo ad un'epoca in cui il turbo è stato implementato per la prima volta. La nuova Emira turbo SE è mossa infatti da un motore turbo a 4 cilindri a geometria variabile con cambio DCT a 8 rapporti. La sua potenza è stata aumentata a 400 CV (+40 CV), con un aumento di coppia di ben 50 Nm ( 480 Nm). Le prestazioni sono assolutamente notevoli con una velocità massima di oltre 290 km/h e un tempo di accelerazione che passa da 0-100 km/h in soli 4,0 secondi.

Emira Turbo SE è fornita con un Lotus Drivers Pack

L'Emira Turbo SE è fornita del Lotus Drivers Pack che include impostazioni di sospensioni sportive, i dischi freno in due pezzi forati e ventilati e il launch control di serie.

La nuova Lotus Emira Turbo SE può ora essere ordinata con prezzi a partire da € 113.690

Per gli super appassionati del marchio Lotus, Emira V6 si presenta invece con un motore V6 da 3,5 litri con 400 CV di potenza, abbinato a un cambio manuale a sei marce di serie o ad un cambio automatico a sei marce opzionale.

L'Emira V6 include caratteristiche volte a migliorare ulteriormente le prestazioni come i dischi freno in due pezzi forati e ventilati, gli pneumatici Goodyear Eagle F1 SuperSport, le sospensioni Touring e un differenziale a slittamento limitato (LSD) per i modelli manuali.

La nuova Lotus Emira V6 può ora essere ordinata con prezzi a partire da 116.790 €.