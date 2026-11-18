Due granturismo scoperte, separate da oltre sessant'anni di evoluzione automobilistica, raccontano la storia di Maserati a Milano AutoClassica 2026, in programma dal 19 al 22 novembre a Fiera Milano Rho.

Il marchio modenese espone la rarissima Maserati 3500 GT Convertibile Vignale Prototipo del 1959 accanto alla nuova GranCabrio da 490 CV.

Un confronto che celebra anche il centenario del Tridente, simbolo apparso sulle vetture da competizione Maserati nel 1926.

La protagonista storica è uno dei sei prototipi realizzati dalla Carrozzeria Vignale, su progetto stilistico di Giovanni Michelotti. Presentata al Salone di Torino del 1959, anticipò la successiva 3500 GT Convertibile, prodotta in circa 250 esemplari.

L'esemplare esposto, identificato dal telaio 101.505, è stato restaurato a Modena tra il 2023 e il 2026, recuperando la configurazione originale. Ad aprile ha ricevuto la centesima Certificazione di Autenticità Maserati Classiche.

Maserati 3500 GT Vignale e GranCabrio: due generazioni a confronto

La 3500 GT presenta una carrozzeria argento, interni avorio e rossi, tappeti blu e dettagli dorati.

Il motore è un sei cilindri in linea da 3.485 cc, alimentato da carburatori Weber, capace di sviluppare 235 CV.

La trasmissione manuale ZF a quattro rapporti permette una velocità massima di circa 235 km/h.

La nuova Maserati GranCabrio interpreta la stessa filosofia attraverso un V6 Nettuno biturbo da 3,0 litri e 490 CV, dotato di tecnologia a precamera. La vettura esposta presenta carrozzeria Blu Emozione, interni Greige e quattro posti.

La capote in tessuto si apre in 14 secondi, mentre la modalità Country amplia le possibilità di utilizzo. Completano l'esposizione tre vetture della Collezione Maserati Umberto Panini: 6C34, Tipo 61 e Alfieri Concept. Attraverso questi modelli, Maserati ripercorre la propria evoluzione, collegando tradizione sportiva, eleganza italiana e innovazione tecnica.