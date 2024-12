Mazda Italia presenta un’iniziativa innovativa dedicata alle “Eccellenze Italiane”, un viaggio attraverso le meraviglie artigianali e culturali che rendono unico il nostro Paese.

In collaborazione con Inghirami Company, il progetto si propone di valorizzare le realtà manifatturiere locali, raccontando le storie di chi ogni giorno mantiene viva la tradizione del Made in Italy.

Il cuore dell’iniziativa è una piattaforma digitale pensata per raccogliere esperienze, emozioni e racconti dei proprietari di vetture Mazda, impegnati in un viaggio alla scoperta delle bellezze italiane.

Questa pagina ufficiale ospiterà contenuti esclusivi: reportage, itinerari, e storie che intrecciano il fascino del territorio italiano con lo spirito dinamico di Mazda. Una celebrazione del viaggio come strumento per esplorare e condividere la vera essenza dell’Italia.

Mazda Italia, un tour di 63 tappe per raccontare le “Eccellenze Italiane”

La piattaforma dedicata consentirà agli utenti di immergersi in un’esperienza unica, ripercorrendo gli eventi passati legati al mondo Mazda e scoprendo quelli futuri, previsti per il 2025 nelle concessionarie ufficiali del marchio.

Ogni tappa del tour è pensata per mettere in evidenza i protagonisti del Made in Italy: artisti, artigiani e realtà locali che rappresentano il perfetto equilibrio tra innovazione e tradizione. Per ciascun partecipante, una sezione speciale ne illustrerà il percorso, le competenze e il contributo all’iniziativa.

Con questa iniziativa, Mazda Italia non si limita a promuovere i propri valori, ma offre una piattaforma per celebrare il talento e la creatività che caratterizzano l’Italia. Al centro del progetto, la volontà di costruire connessioni autentiche tra persone, luoghi e tradizioni, guidati dalla passione per il viaggio e l’eccellenza.