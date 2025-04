La gamma Mazda MX-5 2025 si aggiorna con due nuove versioni speciali che rinnovano l’offerta della celebre roadster giapponese: Kazari e Homura. Entrambe basate sulla quarta generazione (ND), queste configurazioni introducono novità tecniche e funzionali, mantenendo invariata la struttura leggera e bilanciata che ha reso la MX-5 un riferimento nel segmento.

La MX-5 Kazari si distingue per un’impostazione orientata al comfort e allo stile. Presenta interni rifiniti con sedili in pelle nappa e soft top beige coordinato, mentre le superfici verniciate interne, in continuità con l’esterno, rafforzano la coerenza estetica. Nessuna modifica meccanica, ma un'attenzione marcata alla qualità percepita e al dettaglio artigianale.

La MX-5 Homura è invece orientata alla guida sportiva. È dotata di sedili Recaro con rivestimento misto pelle/scamosciato, freni anteriori Brembo a quattro pistoncini e cerchi forgiati Rays, che riducono le masse non sospese. Questi elementi migliorano la reattività del telaio, che mantiene lo schema sospensivo a doppio braccio oscillante all’anteriore e multilink al posteriore.

Mazda MX-5 2025, dotazione full

L’intera gamma beneficia inoltre di aggiornamenti specifici. Il sistema di infotainment adotta un display da 8,8 pollici, ora touch e compatibile con Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless. Il nuovo comando “DSC Track” consente al controllo di stabilità di adattarsi alla guida su pista, offrendo maggiore libertà d’intervento al conducente.

Lo sterzo è stato rivisto grazie a un sensore di sforzo installato sul servomotore, che lavora in combinazione con un software interno per ottimizzare la precisione, anche in presenza di pneumatici ad alto grip.

Il motore 1.5 Skyactiv-G da 132 CV resta invariato, ma guadagna una nuova sonorità, ottenuta tramite un risonatore ISE e una modifica al condotto di aspirazione.