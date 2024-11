La nuova McLaren 750S ha conquistato l’ambito riconoscimento “Performance Car of the Year” indetto dalla rivista Top Gear.

La premiazione è avvenuta lo scorso 26 novembre a Londra in occasione degli annuali Top Gear Awards. La McLaren 750S ha entusiasmato i giudici per il suo comportamento su strada e in pista.

Il riconoscimento viene assegnato al vincitore dell’evento annuale Speed Week di Top Gear Magazine, contest che riunisce le migliori auto ad alte prestazioni dell’anno.

La votazione giunge a seguito di un test, della durata di circa una settimana, su strada e in pista, dove i giurati possono valutare al meglio le potenzialità delle supercar in lotta per il titolo.

McLaren 750S, testata sul circuito di Navarra

Al fine di valutarne al meglio le elevatissime potenzialità, la supercar due posti è stata portata in circuito, nel nord della Spagna. Sulla pista di Navarra, l’inglese ha potuto scatenare tutte le sue potenzialità, il motore V8 biturbo da 750 cavalli ha impressionato la giuria per la sua erogazione e per la capacità di sprigionare una potenza fuori dal comune.

Prestazioni e dinamicità, ma anche feeling capace di trasmettere al pilota, unitamente a un carattere coinvolgente e a una grande cura costruttiva, questi i plus che hanno decretato la vittoria della McLaren 750s.

Top Gear Magazine, dicembre 2024: “Poche auto coinvolgono i sensi come la 750S, non per qualche vizio, ma semplicemente perché le forze che vi arrivano addosso sono così diverse, che sembrano generate da un altro emisfero. È incredibilmente veloce e agile, comunica in modo così chiaro ed è così disposta a modificare la sua linea e l'angolo di attacco in base agli input del guidatore. Sicuramente stupore e un po' di soggezione, ma anche dettagli esclusivi a portata di mano".