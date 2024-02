Mercedes-Benz e Stellantis: nuovo accordo per la produzione di batterie

Stellantis e Mercedes-Benz secondo indiscrezioni potrebbero essere a un passo da un nuovo accordo per allargare la propria partecipazione in ACC.

Si tratterebbe di una richiesta di finanziamento del valore di oltre 4,7 miliardi di dollari per la ACC (acronimo di Automotive Cells Company SE), realtà specializzata nella produzione di batterie per auto elettriche e con sede in Francia.

La richiesta di finanziamento si renderebbe necessaria per aumentare la capacità di ACC ed espandere la produzione anche in Germania e Italia, oltre alla cordata Stellantis e Mercedes-Benz sarebbe coinvolto anche un consorzio bancario, tra cui BNP Paribas e la Bpifrance.

ACC: nuova gigafactory in Italia

In vista della definitiva conversione da termico a elettrico, la produzione di batterie si rende necessaria per sostenere la produzione ma anche per abbattere gli attuali costi di produzione che non consentono più di tanto di rivelare il prezzo di acquisto di un’auto elettrica con una a combustione interna.

L’obiettivo di Mercedes-Benz e Stellantis è quello di aumentare progressivamente le loro quote in ACC rinegoziando la partecipazione Saft di TotalEnergies SE. Dopo aver inaugurato il suo nuovo sito produttivo in Francia a Douvrin, la ACC prevede un ulteriore investimento di sette miliardi di euro per la realizzazione di nuovi stabilimenti.

Attualmente è in costruzione lo stabilimento a Kaiserslautern in Germania, mentre è prevista la realizzazione di una terza gigafactory in Italia a Termoli.

Lo sviluppo in Europa di nuove fabbriche per la produzione di batterie consentirà al Vecchio Continente di essere indipendente dalla Cina nella crescita e sviluppo di nuovi mezzi di mobilità sostenibile, tra cui anche la produzione di auto elettriche.