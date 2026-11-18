Mercedes-Benz accelera nello sviluppo della guida assistita introducendo nuove funzionalità capaci di rendere gli spostamenti autostradali e urbani progressivamente più automatizzati. Il costruttore tedesco amplia la piattaforma MB.DRIVE con tre sistemi destinati inizialmente ai mercati tedesco e statunitense.

La principale novità presentata da Mercedes-Benz è Hands-free Assist, tecnologia che consente al conducente di togliere le mani dal volante durante la marcia autostradale, fino a una velocità di 130 km/h, quando le condizioni operative permettono l'attivazione.

Il sistema gestisce diverse operazioni di guida, adattandosi all'andamento del traffico e contribuendo a ridurre l'impegno richiesto durante i lunghi trasferimenti.

A questa funzionalità si affianca Proactive Lane Change Assist, sviluppato per effettuare cambi di corsia automatici senza richiedere ogni volta un comando o una conferma. La vettura può quindi eseguire un sorpasso oppure spostarsi verso la corsia necessaria per raggiungere un'uscita autostradale, seguendo le indicazioni della navigazione.

Mercedes-Benz MB.DRIVE: dalla guida hands-free al point-to-point

L'evoluzione più significativa riguarda MB.DRIVE ASSIST PRO, progettato per assistere il conducente lungo l'intero tragitto, dalla partenza alla destinazione, comprese le strade cittadine.

La tecnologia integra software, sensori e capacità di elaborazione, sfruttando l'architettura digitale MB.OS per coordinare le differenti funzioni.

Non si tratta tuttavia di guida completamente autonoma: il conducente mantiene la responsabilità del veicolo, deve sorvegliare costantemente il traffico ed essere pronto a intervenire. In Germania, Hands-free Assist e Proactive Lane Change Assist saranno introdotti entro la fine del 2026.

Negli Stati Uniti, il lancio nazionale della guida hands-free è previsto nel corso del 2027. La guida assistita point-to-point arriverà invece nella prima metà del 2027 nei due mercati.

Un programma Early Access coinvolgerà clienti selezionati in California, Stoccarda e Monaco dalla fine del 2026. Le funzionalità saranno progressivamente estese ai modelli compatibili e potranno essere installate anche successivamente all'acquisto mediante aggiornamenti over-the-air.