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Mercedes-Benz presenta la GLA Tribute Edition

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Mercedes-Benz presenta la GLA Tribute Edition
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12 novembre 2026 | 16.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Mercedes-Benz celebra uno dei modelli più apprezzati della propria gamma con la GLA Tribute Edition, una serie speciale che accompagna l'attuale generazione del SUV compatto verso il passaggio di testimone alla sua erede.

L'iniziativa sottolinea l'importanza commerciale della GLA, un'automobile che rappresenta circa un terzo dei volumi di vendita Mercedes-Benz in Italia. Un risultato che testimonia il successo di una formula capace di combinare dimensioni compatte, versatilità e contenuti tecnologici.

La Tribute Edition nasce proprio per valorizzare queste caratteristiche, proponendo una configurazione particolarmente ricca, caratterizzata da elementi estetici sportivi e numerosi equipaggiamenti dedicati al comfort.

La gamma comprende due motorizzazioni: GLA 180 a benzina e GLA 200 d diesel, entrambe abbinate a una dotazione sviluppata partendo dall'allestimento AMG Line Extra.

Mercedes-Benz GLA Tribute Edition: design AMG e tecnologia

Dal punto di vista estetico, la nuova serie speciale si distingue per il pacchetto Night, che introduce dettagli esterni dal carattere sportivo, contribuendo a rendere più decisa la presenza su strada.

I cerchi in lega AMG sono disponibili da 19 pollici oppure, in alternativa, da 20 pollici con finitura nera.

Tra gli equipaggiamenti figura anche il tetto panoramico, soluzione che aumenta la luminosità dell'abitacolo e contribuisce alla sensazione di spaziosità.

Particolarmente completa la dotazione tecnologica, che comprende il sistema DISTRONIC per l'assistenza alla regolazione della distanza dal veicolo precedente.

I fari MULTIBEAM LED permettono una gestione evoluta dell'illuminazione, mentre il climatizzatore automatico COMFORTMATIC è dedicato al benessere degli occupanti durante gli spostamenti quotidiani e i viaggi.

Tre le colorazioni metallizzate previste: Nero Cosmo, Argento high-tech e Grigio Montagna, selezionate per valorizzare le linee del SUV.

Riproduzione riservata
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