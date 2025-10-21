circle x black
Morbidelli Days in China: il nuovo corso del brand tra innovazione, heritage e visione globale

21 ottobre 2025 | 18.55
Redazione Adnkronos
A un anno dall’ingresso nel gruppo Keeway, Morbidelli presenta il suo nuovo volto industriale e strategico in occasione dei Morbidelli Days in China. Il marchio italiano, sinonimo di eccellenza motoristica e passione per le due ruote, ha completato un percorso di trasformazione profonda: da realtà artigianale a hub produttivo integrato, con una crescita da 500 a oltre 2.000 dipendenti e una capacità di gestione completa del ciclo produttivo, dalla progettazione alla realizzazione della moto finita.

Un’evoluzione che incarna la sintesi perfetta tra DNA italiano e innovazione cinese, fondendo tradizione, competenza tecnica e visione industriale.

Il cuore di questa rinascita è il nuovo stabilimento di Ziyang, ancora in fase di completamento, ma già destinato a produrre 230.000 motociclette l’anno a pieno regime. Si tratta del primo tassello di un piano di espansione che prevede di superare il milione di unità entro il 2028, grazie a una rete di siti produttivi dislocati sul territorio cinese.

Morbidelli Day tra innovazione e crescita industriale

Durante la cerimonia inaugurale, George Wang, Presidente del gruppo Keeway, ha definito il nuovo impianto “il simbolo della produzione intelligente: adattabile, veloce e sostenibile dove nascerà la nuova generazione di motociclette Morbidelli destinate ai mercati di tutto il mondo”.

Parallelamente, il brand mantiene saldo il proprio legame con l’Italia: a Budrio (BO), nel cuore della Motor Valley, resta operativo un presidio tecnico e stilistico dedicato alla ricerca e allo sviluppo, a testimonianza di una volontà precisa — preservare l’identità italiana all’interno di una visione globale.

Nel corso dei Morbidelli Days, l’azienda ha delineato con chiarezza la propria vision: diventare la più dinamica e innovativa compagnia di mobilità al mondo, con un focus strategico sull’Europa come mercato di riferimento. Dei 40 modelli attualmente presenti a livello internazionale, 12 sono già disponibili in Italia, coprendo ogni segmento – dalle naked agli scooter – e interpretando la passione per la moto come espressione universale di libertà.

Ma la nuova Morbidelli non si ferma alla produzione: dopo anni di assenza, il marchio torna ufficialmente alle competizioni, con la creazione di un team proprietario impegnato nei campionati Moto2 e Moto3. Un ritorno che onora la tradizione sportiva inaugurata da Giancarlo Morbidelli, artefice di ben otto titoli mondiali, e che oggi celebra il cinquantesimo anniversario della prima vittoria del marchio

Keeway Morbidelli Morbidelli Days George Wang Giancarlo Morbidelli
