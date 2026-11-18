Condividere tecnologie, servizi e opportunità commerciali mantenendo l’autonomia delle singole imprese. È il modello proposto da MotixDrive, la piattaforma sviluppata da Arkus e presentata insieme a Spectra Partners a “Automotive: orizzonti per il territorio”.

Al centro del progetto c’è l’accesso degli operatori indipendenti a strumenti digitali e di intelligenza artificiale con cui gestire le attività commerciali e il post-vendita. Operativa da maggio 2026, MotixDrive si rivolge a concessionarie, rivenditori, società di noleggio e imprese del service automotive. La piattaforma, erogata come servizio software, consente di condividere stock di veicoli, informazioni e opportunità di business all’interno di una rete.

“Chi lavora ogni giorno sul campo sa quanto sia difficile per un operatore indipendente competere ad armi pari con i grandi gruppi”, dichiara Ivano Cardassi di MotixDrive. “Con MotixDrive portiamo tecnologie evolute e intelligenza artificiale direttamente nelle mani delle piccole e medie imprese, trasformando la collaborazione tra colleghi nella vera leva per affrontare il cambiamento”.