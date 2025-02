Porsche Italia ha presentato i risultati di un anno straordinario 2024 appena concluso e segnando un nuovo record di consegne al cliente finale, pari a 8.223 unità, con un incremento dell’8% rispetto al 2023.

“Siamo orgogliosi di inaugurare il 2025, anno del quarantesimo anniversario di Porsche Italia, annunciando il risultato di vendite più alto mai raggiunto. È un record che attesta non solo la forza dei nostri prodotti, ma anche il successo della rinnovata Client Experience, progettata per elevare l’esperienza dei clienti in tutti i nostri touchpoint”, ha commentato Pietro Innocenti, Amministratore Delegato di Porsche Italia.

Porsche Macan si conferma il modello più richiesto nel 2024

Porsche Macan si conferma il modello più richiesto con 3.011 consegne seguito dalla Cayenne che registra una performance eccellente con 2.542 consegne, la 911 si attesta con 1.512 unità consegnate mentre i modelli 718 Boxster e Cayman consegnati nel 2024 sono stati 417. Panamera infone tocca le 406 unità seguita dalla Taycan, solo EV, con 335 pezzi.

Lo scorso anno Porsche ha segnato un profondo rinnovamento di ben 4 linee di prodotto su 6 includendo sia motori endotermici, elettrici (BEV) che ibridi plug-in (PHEV).

Nel 2024 sono cresciute notevolmente le vendite online segnando un +15% mentre il Porsche Experience Center Franciacorta ha segnato un ulteriore record di presenze ospitando oltre 68.000 visitatori provenienti da 91 nazioni e organizzando oltre 600 eventi con più di 25.000 esperienze di guida in tre anni.

Tra le iniziative più innovative del 2024, spicca The Flat by Macan, una location completamente gonfiabile inaugurata lo scorso ottobre a Milano, ispirata alla nuova Macan elettrica e al suo riconoscibile colore Provence.

“Con The Flat by Macan abbiamo voluto superare la nostra zona di comfort. Per un’auto non convenzionale, serviva un’iniziativa altrettanto dirompente” commenta Innocenti. “Questo spazio innovativo, situato in una delle zone più vivaci di Milano, rappresenta appieno l’anima urbana di Macan. Dietro le porte d’ingresso, si apre un luogo che combina arte inFLATable, un ristorante, un cocktail bar e un club.”

Nel 2025 Porsche Italia festeggerà in grande stile il suoi primi 40 anni con una Market Edition speciale, realizzata in collaborazione con Ferragamo, coinvolgendo due icone come la 911 4 GTS, che verrà prodotta in appena quaranta esemplari e dodici Taycan 4S.