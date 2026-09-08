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Nuova Dacia Spring, seconda generazione elettrica con 250 km di autonomia

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Nuova Dacia Spring, seconda generazione elettrica con 250 km di autonomia
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08 settembre 2026 | 09.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dacia presenta la seconda generazione di Spring, la city car completamente elettrica che apre il nuovo piano di prodotto del marchio. Entro il 2030 la casa automobilistica prevede infatti di lanciare quattro veicoli a batteria.

Prodotta nello stabilimento di Novo Mesto, in Slovenia, la nuova Spring utilizza la piattaforma RGEV small di Renault Group. Rispetto alla generazione precedente cresce di 15 centimetri in lunghezza e di 18 centimetri in larghezza, raggiungendo rispettivamente 3,85 e 1,74 metri.

Il motore elettrico sviluppa 60 kW, pari a 80 Cv, e 175 Nm di coppia. La batteria LFP da 27,5 kWh garantisce un’autonomia fino a 250 chilometri nel ciclo Wltp, mentre la ricarica rapida in corrente continua da 50 kW permette di passare dal 15 all’80% in 28 minuti. Il consumo dichiarato è di soli 12,7 kWh ogni 100 chilometri.

L’abitacolo dispone di un quadro strumenti digitale fino a 10,1 pollici

La gamma comprende gli allestimenti Expression e Journey, proposti rispettivamente a partire da 17.900 e 19.500 euro. 

Dal debutto nel 2021, Dacia Spring ha venduto oltre 210mila unità in più di quaranta Paesi.

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Dacia Spring
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