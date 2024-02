Nuova Ford Puma: stile e funzionalità

Un SUV dalle dimensioni compatte che ha ottenuto in Italia e in Europa un grande successo: la nuova Ford Puma è più funzionale, sportiva e connessa.

La nuova Ford Puma è più funzionale e tecnologica. Punta a ripetere il successo della precedente generazione, il SUV compatto della Casa dell’Ovale Blu vanta interni completamente riprogettati per aumentarne la sportività e la praticità.

Ospita fino a cinque passeggeri, ha un’ottima capacità di carico e si propone come perfetta compagna per intraprendere viaggi ancora più piacevoli e rilassanti, la nuova Ford Puma è un SUV urbano e agile.

Ha un look che si ispira a quello delle auto sportive, notevolmente ridotto il numero di pulsanti interni, soluzione che ha consentito di ricreare un ambiente interno più ricercato e piacevole.

La connettività 5G consente di gestire i dispositivi domotici tramite Alexa Built-in.

Nuova Ford Puma: anche elettrica con la GEN-E

Nuove tecnologie e nuovi sistemi di assistenza alla guida, il controllo automatico della velocità aiuta a rallentare in corrispondenza di incroci e curve, la telecamera a 360 gradi assicura una visione dall’alto dell’auto, un dispositivo che si rivela particolarmente utile in manovra perché proietta sullo schermo centrale del sistema d’infotainment immagini chiare e nitide.

Tre gli allestimenti disponibili per il mercato italiano:

• Titanium

• ST-Line

• ST-Line X.

Configurazioni che si caratterizzano per il nuovo design del paraurti anteriore, per i cerchi in lega specifici e per la rinnovata griglia anteriore.

Nuova anche la colorazione Cactus Grey, sul M.Y. 2024 della Ford Puma le luci di cortesia presenti sui retrovisori esterni proiettano sull’asfalto il logo Puma, aumentando il fascino e la riconoscibilità di questo SUV compatto.

Le motorizzazioni EcoBoost Hybrid sono potenti ed efficienti, le alimentazioni mild hybrid da 1.0 litri hanno una potenza di 125 e 155 cavalli, la Puma ST Powershift ha 160 cavalli.

Rivista anche la sportivissima ST, modello disponibile anche con cambio automatico doppia frizione a sette marce (optional sul resto della gamma).

Entro la fine dell’anno sarà svelata anche un’inedita versione a zero emissioni della Ford Puma, si tratta della Puma GEN-E, il primo SUV compatto della Casa dell’Ovale BLU completamente elettrico.