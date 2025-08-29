La nuova generazione di Peugeot 308 e 308 SW 2025 segna un passo avanti importante per il marchio del Leone. Progettate in Francia e prodotte nello stabilimento di Mulhouse, le due versioni del modello uniscono eleganza, innovazione tecnologica e motori pensati per ogni esigenza, portando il piacere di guida a un livello superiore.

Disponibili in cinque allestimenti, Style, Allure, Business, GT e GT Exclusive, le nuove 308 offrono quattro soluzioni di propulsione: elettrica, ibrida plug-in, ibrida leggera e diesel. Una scelta che riflette la volontà di Peugeot di rispondere a tutte le necessità di mobilità, dalla città ai lunghi viaggi.

Nuova Peugeot 308, nuovo volto, nuovi interni

Il design esterno introduce per la prima volta il logo Peugeot illuminato, affiancato dalla caratteristica firma luminosa a tre artigli LED. La 308 berlina punta su linee sportive e proporzioni compatte, mentre la 308 SW esalta eleganza e funzionalità grazie a un posteriore filante e a un bagagliaio ampio e versatile.

All’interno, il Peugeot i-Cockpit evolve con grafica 3D, volante compatto e touchscreen centrale da 10 pollici. Cinque i-Toggles configurabili e l’illuminazione ambientale a otto colori rendono l’esperienza di bordo personalizzabile. I materiali premium, come Alcantara e alluminio, rafforzano l’identità raffinata dell’abitacolo.

Motorizzazioni Euro6+

La protagonista è la nuova E-308, equipaggiata con motore da 156 CV e batteria da 58,4 kWh, capace di garantire fino a 450 km di autonomia WLTP. Il sistema di ricarica rapida consente di passare dal 20% all’80% in soli 32 minuti con colonnine da 100 kW.

Accanto all’elettrico troviamo l’ibrido plug-in da 195 CV, in grado di percorrere 85 km a zero emissioni, e l’ibrido da 145 CV, ideale per un primo approccio all’elettrificazione. Chi percorre molti chilometri può affidarsi al collaudato diesel BlueHDi da 130 CV, sinonimo di efficienza e affidabilità.