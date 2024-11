Nuovo Nissan Interstar è un veicolo commerciale pratico e funzionale, disponibile con alimentazione diesel o 100% elettrico.

Una capacità di carico ai vertici della categoria e un’infinita possibilità di personalizzazione, il nuovo Nissan Interstar è disponibile nelle versioni Van e Chassis Cab allestibile.

Come tutti i modelli LCV della gamma Nissan, anche questo nuovo veicolo commerciale è coperto da una garanzia di 5 anni o 160.000 km.

Nissan Interstar, motore e autonomia

Un pacco batteria da 87 kWh per un’autonomia fino a 460 km, l’Intestar EV con la ricarica veloce in corrente continua da 130 kW accumula poco più di 250 km in soli 30 minuti.

A listino è presente anche una versione da 40 kWh, che offre un’autonomia di circa 200 km. In corrente alternata, in circa 4 ore, raggiunge la sua massima autonomia (caricatore da 11 kW per la batteria da 40 kWh e da 22 kWh per la batteria da 87 kWh).

Interstar può essere equipaggiato anche con motore diesel M920 con potenza da 105, 130, 150 e 170 cavalli e coppia rispettivamente di 330, 350, 360 e 380 Nm. Il cambio è un manuale a 6 marce o in alternativa un automatico a 9 marce. Il costruttore giapponese dichiara un consumo medio fino a 7,4 litri per 100 km, circa 1,5 litri / 100 km in meno ripeto alla precedente versione.

Particolarmente curata l’aerodinamica, tante le soluzioni che hanno portato a una riduzione del 20% della resistenza aerodinamica, con significativi benefici nei consumi di carburante ed energia.

Ampia la dotazione di sicurezza, dalla frenata di emergenza al sistema di mantenimento della corsia, presenti nella completa suite ADAS anche sistemi quali il riconoscimento della segnaletica stradale, l’avviso di stanchezza del guidatore e il monitoraggio pressione pneumatici.