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Peugeot E-3008 Long Range a Torino: 700 km per viaggiare in elettrico

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Peugeot E-3008 Long Range a Torino: 700 km per viaggiare in elettrico
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12 settembre 2026 | 10.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Peugeot arriva al Salone Auto Torino 2026, in programma dall'11 al 13 settembre, puntando i riflettori sulla E-3008 Electric 230 Long Range. Il SUV fastback rappresenta la proposta del Leone per chi vuole affrontare anche le lunghe percorrenze con un'auto completamente elettrica, grazie a un'autonomia dichiarata che raggiunge i 700 km nel ciclo combinato WLTP.

La versione Long Range abbina un motore elettrico da 170 kW, equivalenti a 230 CV, a una batteria con capacità netta di 96,9 kWh. Il pacco batterie di maggiori dimensioni è integrato nella piattaforma STLA Medium senza penalizzare l'abitabilità o la capacità del bagagliaio.

Particolare attenzione è stata riservata alla gestione delle soste durante i viaggi. In corrente continua la potenza massima raggiunge 160 kW e consente di passare dal 20 all'80% in circa 27 minuti. Dieci minuti alla colonnina possono invece permettere di recuperare fino a 150 km di autonomia.

Peugeot E-3008 Long Range: fino a 700 km con una ricarica

Il sistema di precondizionamento della batteria contribuisce a ottimizzare la ricarica rapida, preparando l'accumulatore prima dell'arrivo alla colonnina. Una soluzione particolarmente utile quando il percorso prevede più soste energetiche.

E-3008 mantiene la caratteristica silhouette da SUV fastback, con gruppi ottici anteriori sottili e spoiler posteriore flottante. All'interno, il Panoramic i-Cockpit concentra l'esperienza digitale e i principali comandi attorno al conducente.

Il modello viene assemblato nello stabilimento francese di Sochaux, mentre le batterie della versione Long Range provengono dalla gigafactory ACC di Douvrin.

Al Salone Auto Torino, aperto gratuitamente al pubblico dalle 9 alle 19, Peugeot utilizzerà quindi E-3008 Long Range per mostrare come l'elettrico possa adattarsi non soltanto alla mobilità quotidiana, ma anche ai trasferimenti più impegnativi.

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peugeot peugeot e 3008 salone auto torino 2026
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