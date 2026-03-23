Nel pieno della transizione elettrica, Peugeot continua a lavorare anche sul motore termico. Non per opporsi al cambiamento, ma per adattarlo alla realtà. Perché, al di là delle strategie, il benzina resta ancora una scelta concreta per molti.

Il nuovo Peugeot Turbo 100 nasce proprio con questo obiettivo: migliorare quello che già c’è, senza complicarlo. Un tre cilindri da 1.2 litri che debutterà sulla 208 e poi sulla 2008, con un’impostazione chiara. Più fluido, più efficiente, più facile da usare tutti i giorni.

Non è tanto una questione di numeri, anche se i 101 CV e soprattutto i 205 Nm disponibili già a bassi regimi danno un’indicazione precisa. Il lavoro vero è nella risposta. Nella capacità di essere pronto senza dover insistere sull’acceleratore o scalare continuamente marcia.

Peugeot Turbo 100: affidabilità ed efficienza

Il dato più interessante è che non si tratta di un semplice aggiornamento. Peugeot ha rivisto circa il 70% dei componenti. Non solo dettagli, ma parti fondamentali: turbocompressore, iniezione, pistoni, blocco motore.

Il nuovo turbo a geometria variabile è uno degli elementi chiave. Serve a rendere il motore più elastico, meno “vuoto” ai bassi e più sfruttabile nella guida reale. Quella fatta di traffico, ripartenze e sorpassi, non di dati su carta.

Poi c’è tutto il lavoro sull’efficienza. Iniezione a 350 bar, ciclo Miller, riduzione degli attriti interni. Interventi che non si vedono, ma che nel tempo incidono su consumi e comportamento.

Un altro segnale importante riguarda l’affidabilità. La scelta della catena di distribuzione, insieme alla revisione di componenti come pistoni e fasce, va nella direzione di una maggiore durata e di una gestione più stabile nel tempo. Anche i test dichiarati, milioni di chilometri e migliaia di ore al banco, indicano che il focus non è solo sulle prestazioni, ma sulla tenuta nel lungo periodo.

Infine, la manutenzione. Intervalli più lunghi, meno passaggi in officina. Un aspetto che, al di là dei numeri, racconta bene la filosofia del progetto: semplificare, senza rinunciare all’efficienza.