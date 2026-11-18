Il Piaggio Beverly 2027 si rinnova nel design e nelle dotazioni, mantenendo le caratteristiche che lo hanno reso uno degli scooter a ruota alta più apprezzati. Dal debutto nel 2001, il modello ha superato mezzo milione di esemplari venduti in oltre cinquanta Paesi.

La nuova generazione di Piaggio Beverly evolve il concetto di crossover urbano, combinando agilità, comfort e prestazioni adatte anche agli spostamenti extraurbani.

Il frontale introduce nuove cornici nere per il proiettore e gli indicatori di direzione full LED, mentre la caratteristica cravatta centrale dello scudo presenta un disegno completamente rivisto. Debuttano inoltre cerchi dal design più sportivo e dal peso ridotto, una soluzione pensata per migliorare la maneggevolezza.

La novità tecnologica principale riguarda la strumentazione digitale TFT a colori da 6,88 pollici, dotata di sensore crepuscolare per adattare la leggibilità alle differenti condizioni di illuminazione. Il sistema è predisposto per la connessione con lo smartphone e amplia le informazioni disponibili durante la guida.

Piaggio Beverly 2027: motori 310 e 400, dotazioni e allestimenti

La gamma conferma due motorizzazioni: 310 hpe da 27,7 CV e 400 hpe da 36 CV, entrambe disponibili negli allestimenti Beverly e Beverly S. La versione standard propone le colorazioni Bianco Luna e Grigio Grafite, abbinate a sella marrone scuro e finiture grigio satinato. Beverly S privilegia invece un'estetica sportiva, con dettagli neri e accenti blu. Quattro le tinte disponibili: Nero Meteora, Grigio Mercurio, Blu Lapis e Verde Minerale.

Tra gli aggiornamenti funzionali figura il nuovo maniglione posteriore con supporto bauletto integrato, che elimina la necessità di installare piastre supplementari.

Il Beverly 310 riceve inoltre di serie il cupolino trasparente. Restano disponibili l'avviamento Keyless, la sella ad apertura elettrica, il vano sottosella capace di ospitare un casco integrale e la presa USB-C.

Sulle versioni 400, la piattaforma Piaggio MIA è di serie e consente anche la navigazione mediante indicazioni sul nuovo display. Il Beverly conferma così una formula che unisce praticità quotidiana e caratteristiche dinamiche di ispirazione motociclistica.