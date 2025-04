Porsche rinnova il sistema di infotainment delle sue vetture con un aggiornamento profondo che riguarda il Porsche Communication Management (PCM).

Debutta sulle Porsche 911, Taycan, Panamera e Cayenne il nuovo PCM, impianto multimediale che offre prestazioni migliori, funzioni digitali avanzate e un’esperienza multimediale ancora più coinvolgente.

La nuova piattaforma hardware rende il sistema più reattivo e versatile. Ora è possibile accedere a numerose app di terze parti direttamente dal display dell’auto, con un’interfaccia simile a quella degli store per smartphone.

Il Marchio tedesco ha incluso nel pacchetto anche una connessione dati tramite Porsche Connect valida per 10 anni, per offrire un’esperienza connessa senza pensieri.

Il debutto del Porsche App Center

Tra le novità più attese c’è il Porsche App Center, una vera e propria vetrina digitale da cui scaricare applicazioni di ogni tipo: musica, podcast, video, meteo, mappe per veicoli elettrici, persino giochi e app per la domotica. L’offerta varia in base al mercato, ma è in continua espansione.

Oltre all’assistente Porsche Voice Pilot, arriva Amazon Alexa come supporto vocale integrato. Basta pronunciare “Alexa” o usare un tasto configurabile per attivarla e controllare luci di casa, notizie, musica, promemoria e funzioni multimediali, anche durante la guida.

Per la prima volta, i sistemi audio Bose e Burmester disponibili su determinati modelli includono la tecnologia Dolby Atmos. Il risultato è un audio immersivo che posiziona ogni suono nello spazio, offrendo un’esperienza d’ascolto unica, come se si fosse al centro di un concerto.

Con questo aggiornamento, Porsche ribadisce il suo impegno verso una guida connessa, moderna e sempre all’avanguardia.