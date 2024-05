Arriva la quinta generazione della MINI Cooper con due motori a benzina contrassegnati con la lettera C per MINI Cooper e con la S per il modello Performance Enhanced.

Le due varianti di propulsione sono caratterizzate da una potenza di 150 kW/204 CV per il motore a quattro cilindri della MINI Cooper S con accelerazioni da da 0 a 100 km/h in soli 6,6 secondi e una coppia massima di 300 Nm.

Mentre la versione MINI Cooper C monta un motore 3 cilindri da 115 kW/156 CV che eroga una coppia di 230 Nm e accelera il veicolo da 0 a 100 km/h in 7,7 secondi.

La quinta generazione della MINI Cooper è sinonimo di semplicità e carisma.

Gli interni sono minimal come la versione di 65 anni fa, presenti solo il nuovo volante, il display OLED rotondo ad alta risoluzione di ben 240 mm. e la tipica barra di comando MINI posta centralmente.

Abbattendo il sedile posteriore in rapporto 60:40, il bagagliaio può essere ampliato in modo flessibile da 210 litri fino a un volume di 800 litri.

La nuova MINI Cooper dispone di numerosi sistemi di assistenza alla guida per un piacere di guida sicuro e confortevole. Di serie ad esempio la funzione Safe Exit che monitora l'area intorno alla vettura parcheggiata e avverte gli utenti della strada in avvicinamento prima dell'apertura della porta.

Parlando di navigazione la nuova MINI Cooper offre come optional il supporto della visualizzazione 3D e dell'Augmented View, visualizza la situazione attuale del traffico, fornisce informazioni sulle possibilità di parcheggio, comprese le opzioni di pagamento digitale

MINI Cooper dispone di innovazione digitali da marchio premium

Esternamente la nuova MINI riprende le dimensioni classiche ma caratterizzate da un nuovo design soprattutto grazie ai nuovi gruppi ottici posteriori e dalla copertura degli scarichi posteriori. Anteriormente si nota il sensore radar capace di operare con 12 sensori a ultrasuoni sui sistemi di assistenza alla guida aumentano ancor di più la sicurezza di chi guida.

La nuova MINI offre poi nuove varianti di allestimento Essential, Classic, Favoured e JCW e un'ampia gamma di opzioni di personalizzazione. A seconda della versione scelta, le nuove MINI Cooper C e MINI Cooper S sono disponibili con diverse verniciature della carrozzeria e rivestimenti interni.