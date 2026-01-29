circle x black
Record Mazda CX-5, entra nel 'club dei 5 milioni'

Si conferma il successo del suv della casa giapponese, la nuova generazione in arrivo anche in Nord America e Giappone

29 gennaio 2026 | 13.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Dopo Mazda 323 e Mazda3, la CX-5 entra nel 'club dei 5 milioni'. Infatti il Suv nelle scorse settimane ha superato i cinque milioni di unità vendute dal suo lancio, diventando il terzo modello nella storia della Casa Giapponese a superare questa soglia. Apprezzato dai clienti per la tecnologia Skyactiv e il linguaggio di design “Kodo – Soul of Motion”, la CX-5 - commercializzata oggi in oltre 100 Paesi - è peraltro il modello Mazda che ha raggiunto i cinque milioni di unità nel minor tempo.

Dall’avvio della produzione della prima generazione della CX-5 presso lo stabilimento di Ujina n. 2 nel 2011, Mazda ha progressivamente ampliato la propria presenza produttiva includendo lo stabilimento di Ujina n. 1, lo stabilimento di Hofu e impianti in Cina. L’assemblaggio locale viene inoltre effettuato in Malesia e Vietnam, consentendo alla CX-5 di affermarsi come il modello più venduto3 dell’attuale gamma Mazda. La nuova CX-5 è stata presentata in Europa a luglio 2025 e, dopo il debutto europeo, sarà lanciata in Nord America e in Giappone nella primavera 2026. Di recente, peraltro, la nuova CX-5 ha ottenenuto le cinque stelle negli ultimi test Euro NCAP, raggiungendo il 90% nella protezione degli occupanti adulti, l’89% nella protezione dei bambini, un eccellente 93% nella tutela degli utenti vulnerabili della strada e l’83% nella valutazione dei sistemi di assistenza alla sicurezza.

Commentando il traguardo di vendite Koichiro Yamaguchi, Program Manager della CX-5, sottolinea come "grazie a una meticolosa attenzione verso la fruibilità quotidiana, si è evoluta in un SUV di nuova generazione che rende la guida più confortevole e arricchisce la vita di ogni giorno. Continueremo a sviluppare la CX-5 con grande cura, con l’obiettivo che sia apprezzata e amata per molti anni ancora”.

Mazda CX 5 record vendite SUV Skyactiv Kodo – Soul of Motion
