La Porsche 911 Carrera T privilegia l'essenziale. Il nuovo modello di casa Porsche nasce per i puristi veri, le misure sono plasmate per ridurne il peso, la messa a punto dinamica e il cambio manuale a sei rapporti sono stati introdotti per creare le basi principali per rendere questa nuova Carrera un modello perfetto per esaltare il vero piacere di guida superlativo.

La “T ” sta per Touring, e in Porsche la tradizione di questo modello risale al lontano 1968, la nuova 911 Carrera T è alimentata dal motore boxer biturbo a sei cilindri da 3,0 litri della 911 Carrera capace di erogare una potenza di 290 kW (394 CV) e una coppia motrice di 450 Nm. Il cambio è manuale a sei rapporti di serie, mentre la trazione e rigorosamente sull'asse posteriore.

Carrera T Coupé scatta da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi

Sono numerosi gli elementi che distinguono la Carrera T dagli altri modelli della serie. Si parte dall'adesivo con il logo dello schema del cambio su ciascuno dei finestrini posteriori triangolari, come i profili superiori e inferiori degli specchietti retrovisori esterni e i cerchi in lega leggera sono verniciati in tinta in Grigio Vanadio metallizzato. Altra particolarità è il bordo dello spoiler aerodinamicamente ottimizzato, ripreso dalla 911 Carrera GTS.

La Carrera T dispone di sedili sportivi neri, regolabili elettricamente in quattro direzioni, con inserti centrali in Sport-Tex di serie. Il tessuto tartan degli interni è riservato esclusivamente alla 911 Carrera T.

L'esclusività della 911 Carrera T è esaltata ulteriormente anche dai pacchetti di design Carrera T per gli esterni e gli interni. Questi ultimi sono disponibili nel classico colore Porsche Blu Genziana per offrire un contrasto cromatico di grande effetto. All'esterno della vettura, si trovano gli inserti sul cofano posteriore, le decalcomanie Carrera T sui cofani anteriori e posteriori e sulle portiere.

la Posche Carrera T è disponibile sia nella versione coupé e per la prima volta anche cabrio