Si scaldano i motori per l'esposizione di Villa la Massa Excellence

A meno di un mese dall’evento si scaldano i motori a Villa La Massa, alle porte di Firenze, per la seconda edizione della tre giorni di “Villa La Massa Excellence".

Dopo il successo dell’evento dello scorso anno, che ha visto la Ferrari F40 Prototipo aggiudicarsi il premio “Coppa d’Oro Villa la Massa” - ispirato alla “Coppa d’Oro” del Concorso di Eleganza della “sorella” Villa d’Este, quest'anno nelle date dall’11 al 13 ottobre prossimi saranno esposte vetture realizzate in serie limitate da marchi come Ferrari, Porsche, Mercedes-Benz, BMW, Bugatti.

La giornata di sabato 12 ottobre sarà aperta al pubblico: grazie a uno speciale day pass

Luigi Orlandini, Chairman and CEO di Canossa, afferma con soddisfazione:” Sono molto contento, dopo il successo della prima edizione di Villa la Massa Excellence, di proseguire questa collaborazione con il Gruppo Villa d'Este. Il primo concorso d'eleganza dedicato alle supercar quest'anno sarà ancora più bello e siamo certi che crescerà ancora nel tempo. Villa la Massa, un gioiello adagiato sull'Arno alle porte di Firenze, è il luogo ideale per ammirare le supercar più ricercate, per valorizzarne la bellezza e per godere della compagnia di tanti appassionati collezionisti. Un’esperienza da non mancare, sia per chi partecipa come concorrente che per il pubblico quale attivo protagonista in un contesto di eccellenze.”

A giudicare le magnifiche vetture ci sarà una giuria internazionale capitanata da Massimo Delbò, affermato storico dell'auto e giornalista.