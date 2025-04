La versione più potente della nuova gamma Elroq sbarca in Italia con una proposta che coniuga alte prestazioni, autonomia elevata e uno stile sportivo distintivo. Skoda Elroq RS, presentato in anteprima alla Milano Design Week, è ora ordinabile nel nostro Paese e sarà in consegna da luglio, a partire da 51.100 euro.

Spinto da due motori elettrici, uno per asse, il nuovo Skoda Elroq RS eroga 250 kW di potenza e scatta da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi, stabilendo un nuovo riferimento tra le vetture di serie Skoda.

Nuovo Skoda Elroq RS, oltre 500 km di autonomia con una sola ricarica

Il SUV Boemo utilizza una batteria da 84 kWh lordi, 79 kWh netti, capace di offrire un’autonomia WLTP tra 523 e 549 km. La ricarica in corrente continua tocca i 185 kW, consentendo di passare dal 10 all’80% in appena 26 minuti, mentre la ricarica in AC arriva fino a 11 kW.

Il telaio sportivo prevede sospensioni ribassate e un sistema di ammortizzazione adattiva DCC con 15 regolazioni, supportato da uno sterzo più diretto e freni potenziati. Elroq RS si distingue visivamente per i dettagli in nero lucido, i cerchi in lega da 20” (con possibilità di 21”) e la nuova tinta Verde Mamba, inclusa nel prezzo.

Gli interni esaltano la vocazione dinamica del modello con sedili sportivi, finiture carbon look e microfibra Suedia con cuciture verde lime. La dotazione tecnologica comprende infotainment da 13”, connettività wireless, fari anteriori Matrix LED, Virtual Pedal, sedili anteriori riscaldabili e funzione massaggio lato guida.

Sul fronte sicurezza, Elroq RS include di serie tutti i principali ADAS per la guida assistita di livello 2 e 9 airbag, inclusi quelli posteriori laterali.

Novità anche per la gamma: la pompa di calore diventa optional su Elroq 50.