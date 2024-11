smart #1 si arricchisce di due nuove versioni

smart amplia la gamma del modello smart #1 con le nuove varianti Pure e Pure+ e entrambe le versioni non rinunciano a nessuna delle caratteristiche essenziali di smart #1.

La smart #1 Pure è dotata di una batteria da 49 kWh, (Pure+: 66 kWh) e questo si traduce in un’autonomia di 310 chilometri (WLTP) per la smart #1 Pure e di ben 420 chilometri (WLTP) per la smart #1 Pure+. Come tutte le versioni della gamma smart #1, anche queste vesioni possono essere ricaricati in condizioni ottimali dal 10 all'80 percento in soli 30 minuti tramite ricarica rapida (DC).

I prezzi delle due nuove versioni partono da 35.045 euro con possibilità di noleggio con smart mobility rent a partire da 274 euro al mese.