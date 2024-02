Smart fortwo: stop alla produzione

Per la compatta e vincente smart fortwo è tempo di lasciare il mercato, un’uscita di scena che verrà nel corso del mese di marzo, quando la city car “tedesca” abbandonerà definitivamente il mercato.

La produzione della rivoluzionaria due porte è quasi giunta al termine, la smart fortwo per il momento non è prevista una nuova erede, almeno stando ai piani di Mercedes-Benz e Geely.

Dopo tre generazioni e 25 anni di presenza sui mercati internazionali, l’auto che ha rivoluzionato il mercato automotive è pronta ad andare in pensione.

Lunga meno di 3 metri è dotata di un motore elettrico e trazione posteriore, il suo raggio di sterzata era da record, la sua agilità soprattutto nella guida cittadina, non aveva eguali.

La smart fortwo non è più ordinabile

Venduta solo sul mercato europeo e in Cina, la smart ha commercializzato anche una versione 4 porte progettata in collaborazione con il Gruppo Renault, la forfour e la Twingo condividevano la disposizione del motore posteriore e la configurazione, un 3 cilindri turbo e aspirato con potenza rispettivamente di 90 e 71 cv.

Il cambio era un doppia frizione a sei rapporti, velocissimo e nettamente più efficiente e valido del precedente robotizzato.

Sulla terza generazione a combustione interna era disponibile in alternativa anche una trasmissione manuale.

Solo elettrica

Nel 2019 avviene la grande svolta, smart annuncia il suo definitivo switch all’elettrificazione e lo fa senza mezzi termini, l’intera sua produzione viene convertita in favore delle zero emissioni. la fortwo EQ monta un motore elettrico da 82 cavalli e un pacco batteria da 17,6 kWh per un’autonomia superiore ai 150 km.

Nel futuro una smart #2

Dopo il recente lancio della #3, SUV Coupé da oltre 4 metri e completamente elettrico e l’esordio della #1, SUV compatto su base EQA, una #2 sarebbe la giusta new entry per colmare un gap di posizionamento.

Per ora nessuna due posti, nel futuro arriveranno due nuovi modelli ma non è allo studio una city car da meno di tre metri.