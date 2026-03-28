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Stellantis lancia il Supplier Advisory Council europa

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Stellantis lancia il Supplier Advisory Council europa
28 marzo 2026 | 08.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Stellantis compie un passo strategico nel rafforzamento della propria rete industriale europea con il lancio dello Supplier Advisory Council Europa, un organismo pensato per migliorare il dialogo con i partner della filiera e accelerare i processi decisionali.

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In un contesto sempre più complesso, segnato da trasformazioni tecnologiche, normative stringenti e instabilità delle catene di approvvigionamento, Stellantis punta a costruire un sistema di collaborazione più diretto ed efficace. L’obiettivo è creare un ecosistema capace di rispondere rapidamente alle nuove esigenze del mercato.

Il Consiglio riunisce i vertici europei delle principali funzioni industriali in un gruppo selezionato di fornitori, rappresentativi delle diverse competenze e tecnologie presenti nel settore automotive. Un confronto strutturato che mira a superare logiche tradizionali e a favorire un approccio condiviso allo sviluppo.

Stellantis supplier advisory council europa: strategia condivisa e competitività industriale

Il nuovo organismo nasce con una missione precisa: trasformare la collaborazione con i fornitori in un vero vantaggio competitivo. Non più semplici relazioni commerciali, ma partnership operative orientate alla risoluzione concreta dei problemi.

Il Consiglio si riunirà nel corso dell’anno attraverso sessioni operative dedicate, con l’obiettivo di definire linee guida comuni e monitorare i progressi delle attività avviate.

Un ruolo centrale sarà svolto anche dalle principali associazioni della componentistica europea, coinvolte per garantire una visione più ampia e rappresentativa delle esigenze della filiera. Il contributo di questi attori permette di integrare competenze diverse e di affrontare in modo più strutturato le sfide legate a innovazione, costi e sostenibilità.

Il progetto riflette una visione chiara: rafforzare la base industriale europea attraverso una collaborazione più stretta, trasparente e orientata ai risultati. In un mercato sempre più competitivo, la capacità di lavorare in sinergia lungo tutta la catena del valore diventa un elemento decisivo per sostenere crescita e innovazione.

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