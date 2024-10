Tesla Model Y ora anche a 7 posti

Tesla lancia in Europa una nuova configurazione dell'abitacolo della sua auto più venduta a livello mondiale, la Model Y nella versione a 7 posti.

La model Y nasce già per le famiglie ma ora con i 7 posti diventa ancora più versatile, il nuovo assetto è realizzato con una terza fila di sedili con due sedili rivolti in avanti, che si ripiegano per offrire il massimo spazio di carico.

La Model Y a 7 posti dispone fino a 2.040 litri di volume di carico.

L'opzione a 7 posti è disponibile esclusivamente sulla Model Y Long Range a trazione integrale. La Model Y Long Range a 7 posti ha un'autonomia di 533 km WLTP (565 km stimati con cerchi da 19" di serie).