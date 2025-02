BMW Vision Driving Experience rappresenta il nuovo banco di prova del BMW Group per esplorare i limiti della dinamica della guida elettrica. Questo veicolo, non destinato alla produzione in serie, è un laboratorio su ruote progettato per testare le più avanzate tecnologie di gestione della trazione e della dinamica di guida, sviluppate per la futura Neue Klasse.

Il test di durata si è svolto presso il BMW Performance Driving Center di Spartanburg, negli Stati Uniti, offrendo un'anteprima delle innovazioni che ridefiniranno il piacere di guida, definito da BMW come "Heart of Joy".

BMW Vision Driving Experience, il futuro della guida elettrica

La tecnologia Heart of Joy sarà una caratteristica distintiva di tutti i modelli elettrici della Neue Klasse, la cui produzione inizierà a Debrecen, in Ungheria, entro la fine dell'anno. Questo sistema rappresenta la quarta dimensione del piacere di guida BMW.

L'unità di controllo Heart of Joy gestisce trazione, frenata, recupero energetico e sterzo con una velocità di elaborazione dieci volte superiore rispetto ai sistemi tradizionali.

Grazie al software BMW Dynamic Performance Control, le informazioni vengono processate con precisione millimetrica, garantendo una risposta immediata a qualsiasi situazione di guida.

Questo sistema, sviluppato internamente da BMW, è capace di gestire 18.000 Newton metri di coppia, assicurando un controllo ottimale anche nelle condizioni più impegnative.

Grazie all'integrazione tra trazione, frenata e recupero energetico, l'efficienza complessiva aumenta fino al 25%. In condizioni di guida quotidiana, il 98% delle frenate può essere gestito dal sistema di recupero, senza la necessità di utilizzare i freni convenzionali.