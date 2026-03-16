Il mese di febbraio si chiude con segnali positivi per il mercato automobilistico italiano, che registra un incremento complessivo del 14% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In questo scenario Toyota consolida la propria posizione di riferimento tra i marchi esteri, confermando la solidità della propria strategia commerciale e tecnologica.

Nel corso del mese Toyota ha immatricolato 11.183 vetture, mantenendo volumi sostanzialmente in linea con quelli dello scorso anno ma rafforzando la propria presenza sul mercato. La quota complessiva raggiunge infatti il 7,1%, mentre nel canale dei clienti privati la presenza del brand cresce ulteriormente fino al 9,4%, con un miglioramento di 1,2 punti percentuali rispetto a febbraio 2025.

Il canale Private, che oggi rappresenta circa il 70% del mix di vendita Toyota, continua dunque a dimostrarsi centrale per il marchio. Proprio questo segmento ha mostrato una ripresa significativa nel mese di febbraio, con una crescita del 9,3%, contribuendo alla dinamica positiva dell’intero mercato.

Parallelamente prosegue la crescita delle motorizzazioni full hybrid, tecnologia sulla quale Toyota mantiene una posizione dominante. Nel mese di febbraio questa tipologia di alimentazione ha rappresentato il 15,1% delle immatricolazioni totali, con un incremento di circa tre punti percentuali rispetto all’anno precedente.

Toyota leader nel mercato full hybrid con Yaris, Yaris Cross e Aygo X

All’interno del mercato full hybrid Toyota rafforza ulteriormente la propria leadership, raggiungendo una quota del 42,2% e confermando tre modelli ai vertici delle vendite. Sul podio si posizionano infatti Yaris, Yaris Cross e la nuova Aygo X Hybrid, che rappresentano i riferimenti del marchio in questo segmento.

La Aygo X Hybrid, proposta oggi esclusivamente con tecnologia full hybrid, si sta rivelando uno dei modelli più dinamici della gamma. Nei primi mesi dell’anno è risultata la Toyota più venduta, entrando anche nella top five assoluta del mercato italiano e conquistando la terza posizione nel canale privati.

Il modello consolida inoltre la propria presenza nel segmento delle citycar, dove da inizio anno occupa stabilmente la terza posizione con una quota del 16,3%, superiore di oltre sei punti percentuali rispetto allo scorso anno. Un risultato che riflette il rinnovato interesse del mercato per le piccole vetture urbane, segmento che a febbraio ha raggiunto il 21,4% del totale.