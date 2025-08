La nuova edizione di Transpotec Logitec è pronta a tornare a Fiera Milano dal 13 al 16 maggio 2026. Punto di riferimento per l’intero comparto dei trasporti e della logistica, l’evento si prepara a un’edizione che promette continuità e innovazione, con una visione sempre più centrata sulla logistica integrata e sull’evoluzione del settore.

Dopo l’ottimo riscontro dell’edizione 2024, che ha registrato oltre 33.000 operatori del settore, Transpotec Logitec si conferma un appuntamento strategico per aziende, associazioni e istituzioni. Al centro: il confronto sulle grandi sfide del mercato, il rilancio delle competenze e la costruzione di una filiera sempre più orientata all’innovazione e alla transizione ecologica e digitale.

Transpotec Logitec 2026, spazi e manifestazioni

L’edizione 2026 si arricchirà con uno spazio ancora più strutturato per la logistica, comparto che da solo genera circa 118 miliardi di euro e impiega oltre 1,4 milioni di addetti in Italia. Grazie a nuove partnership mirate, Transpotec Logitec intende rafforzare il dialogo tra fornitori di soluzioni logistiche e realtà committenti, valorizzando la logistica conto terzi come leva strategica per la competitività industriale.

In parallelo, verranno riconfermati i format più apprezzati della manifestazione: dal Logistic Village curato da FIAP all’Aftermarket Village promosso da Parts Truck, passando per la Piazza dell’usato, i test drive all’aperto e l’area dedicata alla Last Mile - Microvan & Cargo Bike, con particolare attenzione alla mobilità urbana e sostenibile.

L’interesse degli operatori è già elevato. Le trattative con i principali costruttori sono in corso, mentre è stata avviata una strategia promozionale mirata che punta ad ampliare il pubblico, coinvolgendo visitatori professionali alla ricerca di soluzioni innovative per affrontare il cambiamento in atto nel settore.

L’evento si svolgerà in contemporanea con NME (Next Mobility Exhibition), il salone dedicato alla mobilità delle persone.