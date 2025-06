La Superveloce 1000 Ago rappresenta il perfetto tributo di MV Agusta a Giacomo Agostini in occasione del suo 83° compleanno.

Si tratta di un’edizione limitata di sole 83 unità in tutto il mondo. Ogni moto è firmata personalmente da Agostini e, come tutte le edizioni limitate MV Agusta, numera individualmente il numero da 1 a 83 su una placca in vero oro applicata alla testa di sterzo.

Tutto è studiato nei minimi dettagli, la chiave di accensione ad esempio è racchiusa in due gusci realizzati in alluminio, uno di questi contiene internamente una moneta in ottone realizzata da un trofeo originale vinto da Giacomo Agostini durante la sua carriera. Ago stesso ha selezionato il trofeo dalla sua collezione personale e lo ha donato a MV Agusta.

MV Agusta onora Giacomo Agostini

I fortunati 83 clienti che acquisteranno la Superveloce 1000 Ago avranno la possibilità di richiedere gratuitamente una tuta su misura Dainese Custom Works Demone GP 3X e un casco esclusivo AGV Pista GP RR. La tuta, in pelle di canguro, è dotata inoltre dell’airbag D-air Racing Shield 3X, piastre in titanio su spalle e ginocchia mentre la schiena è elasticizzata pentaxiale.

La Superveloce 1000 Ago è mossa da un motore quattro cilindri in linea capace di erogare 208 CV (153 kW) a 13.000 giri/min e 116,5 Nm di coppia a 11.000 giri/min.