Individuare le situazioni di pericolo prima che si traducano in incidenti e utilizzare i dati per progettare strade più sicure. È l’obiettivo delle due ricerche presentate dal Politecnico di Milano e dal Mit Senseable City Lab al Parlamento europeo, in occasione dell’evento “ Road Safety, a Global Commitment” , organizzato da The Urban Mobility Council, il think tank promosso da Unipol.

Secondo il secondo Rapporto TUMC, realizzato con Isfort, nel 2024 in Italia si sono registrati 173.364 incidenti con lesioni alle persone e 3.030 vittime. Nelle aree urbane si concentra il 73,2% degli incidenti e il 69,3% dei feriti, mentre il costo sociale dell’incidentalità è stimato in circa 20 miliardi di euro l’anno.

Il Politecnico di Milano ha presentato RoadSafeAI 2.0, un modello che utilizza milioni di dati telematici provenienti dai veicoli, informazioni sul traffico e caratteristiche della rete stradale per stimare il rischio nelle diverse aree urbane. Illustrato da Sergio Savaresi, Direttore del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria, il sistema genera mappe dinamiche, capaci di rappresentare come la pericolosità cambi in funzione delle condizioni di circolazione e dei momenti della giornata.

Il rapporto tra progettazione urbana e comportamenti di guida è invece al centro della ricerca “ Safety by Design”, illustrata da Carlo Ratti, direttore del Mit Senseable City Lab. Lo studio ha il compito di analizzare milioni di eventi registrati a Milano attraverso la telematica UnipolTech, tra cui frenate, sterzate e accelerazioni brusche, per individuare situazioni di rischio che possono sfuggire alle statistiche sugli incidenti.

Nel corso dell’incontro è stata annunciata anche la formalizzazione della partnership tra Unipol e l’ufficio dell’inviato speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per la sicurezza stradale, Jean Todt. Al centro del confronto anche il protocollo d’intesa con la Polizia di Stato, che prevede la condivisione di dati anonimi e aggregati per analizzare le criticità della rete viaria e iniziative educative e formative rivolte soprattutto ai giovani.

Dati telematici e intelligenza artificiale per individuare le criticità nelle città

“La mortalità sulle strade non può essere considerata un prezzo inevitabile della mobilità: è un’emergenza sociale ed economica che chiama in causa istituzioni, imprese, mondo della ricerca e forze dell’ordine”, ha dichiarato Stefano Genovese, responsabile Institutional & Public Affairs di Unipol e coordinatore di TUMC. Gli studi, ha aggiunto, invitano ad adottare un approccio “capace di anticipare il rischio”, offrendo alle amministrazioni strumenti per programmare gli interventi e valutarne l’efficacia.