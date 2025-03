XVI rievocazione storica Coppa Milano-Sanremo

Ritorna l’iconica Coppa Milano-Sanremo arrivata alla sua XVI Rievocazione Storica. Le date saranno dal 10 al 13 aprile 2025.

La gara vedrà la partecipazione di circa 90 equipaggi che percorreranno oltre 1.000 chilometri di gara attraverso più di 150 comuni che saranno attraversati nell’ottica di creare un format sempre più avvincente ed esclusivo.

Per questa XVI Rievocazione Storica sarà prevista nella prima giornata il tanto atteso ritorno all’Autodromo Nazionale di Monza. Altra novità di rilievo sarà l’occasione unica per tutti i concorrenti di poter gareggiare utilizzando il carburante sostenibile di Marline Collection, composto per l’80% da materiali rinnovabili e capace di ridurre le emissioni di CO2 del 65%.

Marline per l'occasione darà vita al Premio “Precision Driver”

La partenza è prevista Giovedì 10 aprile ,gli equipaggi lasceranno l’Autodromo Nazionale di Monza e per la prima volta raggiungeranno le incantevoli sponde del Lago d’Iseo, facendo tappa presso il cantiere Riva di Sarnico.

venerdi 11 aprile si attraverserà invece il suggestivo territorio della Franciacorta per poseguire fino alla volta del prestigioso Porto Carlo Riva a Rapallo.

Sabato 12 aprile sarà la giornata di gara più impegnativa con oltre 300 km di percorso perchè gli equipaggi avranno il compito di raggiungere la città di Sanremo attraverso gli incantevoli paesaggi della Ruta e del Monte Fasce.

Domenica infine si ripartirà da Sanremo e, passando da Asti, per arrivare presso la sede dell’Automobile Club Milano di Corso Venezia per le dovute premiazioni.