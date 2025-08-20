circle x black
Yangwang U9 Track Edition: hypercar elettrica da 3.000 cavalli

Yangwang U9 Track Edition: hypercar elettrica da 3.000 cavalli
20 agosto 2025 | 09.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il panorama delle supercar elettriche accoglie un modello che promette di ridefinire i parametri di riferimento: la Yangwang U9 Track Edition, creata da BYD per trasformare la pista nel suo habitat naturale. Questa versione rappresenta una dichiarazione d’intenti da parte del costruttore cinese, che punta a inserirsi tra i protagonisti assoluti del settore.

La Yangwang U9 Track Edition si distingue per un impianto tecnico radicale, costruito attorno a quattro motori elettrici capaci di sprigionare 3.000 cavalli complessivi. Una cifra che la colloca tra le auto più potenti mai realizzate, confermando l’ambizione di BYD di competere con i marchi europei e americani più blasonati.

La vettura nasce con un obiettivo preciso: affrontare le curve e i rettilinei del Nurburgring, terreno di prova ideale per ogni hypercar di livello mondiale.

Yangwang U9 Track Edition, design estremo e aerodinamica attiva

L’attenzione all’aerodinamica è evidente in ogni dettaglio. L’alettone posteriore fisso, il diffusore con lamelle regolabili e l’uso esteso della fibra di carbonio contribuiscono a garantire stabilità e deportanza. La livrea rossa con inserti neri accentua la vocazione sportiva, mentre i cerchi da 20 pollici calzano pneumatici da 325/30, assicurando aderenza e precisione nelle condizioni più estreme.

La velocità di punta dichiarata è di 350 km/h, un valore leggermente inferiore rispetto alla U9 standard, ma che rivela una scelta tecnica precisa: privilegiare accelerazione, gestione della potenza e stabilità in circuito piuttosto che il solo dato numerico. Nonostante i 2.480 kg di peso, l’assetto e le soluzioni meccaniche permettono alla vettura di promettere performance eccezionali.

