Zero Motorcycles: una nuova gamma da 11 kW

La Zero Motorcycles lancia due nuovi modelli innovativi. Si tratta della S e DS da 11 kW, versioni recentemente sottoposte a un lieve restyling e dotate ora di maggiore autonomia.

Possono essere guidate anche dai possessori di patenti A1 o B, i modelli da 11 kW della Zero Motorcycles sono dei perfetti compagni di viaggio negli spostamenti quotidiani, per via delle loro dimensioni contenute e per un’agilità sorprendente.

Moto elettriche proposte a un prezzo competitivo che si rivolgono a motociclisti principianti ma anche a coloro che sono alla ricerca di una moto elettrica dal rapporto prezzo/prestazioni ottimale.

Non solo un motore elettrico che garantisce una coppia immediata ed elevata, sia la S che la DS hanno un design elegante e un look distintivo.

La nuova Zero Motorcycles S ricalca la linea delle sorelle maggiori SR/S e SR/F pur essendo omologata come veicolo da 11 kW.

Ha un peso di 223 kg e un’autonomia fino a 248 km nel ciclo urbano, il model year 2024 della S viene proposto nella colorazione White/Silver.

La DS rappresenta il modello d’accesso alla gamma Zero Motorcycles

Ha una coppia di 132 Nm, pneumatici Pirelli Scorpion e cerchi in lega leggera, il peso della DS è di 239 kg.

La DS raggiunge una velocità massima di 139 km/h e ha un’autonomia di 232 km nel ciclo urbano.

Nella gamma da 11 kW di Zero Motorcycle rientra anche la FXE. È spinta da motore elettrico ZForce 75-5, una moto elettrica controllata dal sistema operativo proprietario Cypher II e dotata di display TFT da 5 pollici.

Il model year 2024 della FXE ha una inedita livrea bianca.