La Giornata internazionale della Donna è l’occasione perfetta per celebrare i diritti, la libertà e la parità di genere in tutto il mondo. Tuttavia, esistono ancora luoghi dove le donne non sono benvenute, non per mancanza di volontà, ma per motivi religiosi o tradizionali radicati da secoli. Come il monte Athos in Grecia, il monte Omine in Giappone dove alle donne è vietato l'accesso anche sull'isola di Okinoshima e i templi indiani.