Bonus 2024, ecco quelli che si possono richiedere a giugno

Tra i bonus che a giugno 2024 si possono richiedere c'è il sismabonus che consiste in incentivi per l'adozione di misure antisismiche sugli edifici. Fino al 2025 viene inoltre riconosciuta una detrazione Irpef del 75% sulle spese sostenute e per la rimozione di ostacoli alla mobilità negli edifici, anche in assenza di disabili. Con bonus mobili si intende una detrazione Irpef al 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.