Il segretario di Stato americano in visita in Israele

E' un ''segnale di speranza'' l'annuncio di Hamas di accogliere positivamente il voto del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla risoluzione redatta dagli Stati Uniti per un cessate il fuoco a Gaza. Lo ha dichiarato il segretario di Stato americano Antony Blinken in visita in Israele, sottolineando che però ciò che conta davvero è "la parola che arriva da Gaza" e dalla leadership di Hamas nell'enclave palestinese.