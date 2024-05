Giustizia civile, tanti rinunciano alle cause legali

Tanti, soprattutto uomini, rinunciano a ricorrere alla giustizia civile. Sebbene tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, come recita l'articolo 24 della Costituzione della Repubblica Italiana, poco più di 900mila cittadini (2,1%) riferiscono di avere rinunciato, per varie ragioni, a esercitare tale diritto. Lo rileva il Report Istat 'Cittadini e giustizia civile' relativo al 2023.