Governance Poll, torna il sondaggio su sindaci e governatori più amati

Per il ventesimo anno consecutivo torna Governance Poll, il sondaggio che svela i sindaci e i governatori più apprezzati dalla popolazione. Per le città capoluogo di provincia in testa c'è Michele Guerra, sindaco di Parma, con il 63%. Alle sue spalle Gaetano Manfredi, primo cittadino di Napoli (62%). e quello di Ravenna, Michele De Pascale (61%). Tra i governatori, primo posto per Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia (68%), seguono Stefano Bonaccini dell'Emilia Romagna (67%) e Luca Zaia del Veneto (66%).