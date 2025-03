Negoziati a Doha sul cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Ieri Israele ha interrotto la fornitura di elettricità a Gaza. "Solo un criminale di guerra come Netanyahu e i suoi fanatici ministri possono pensare misure così disumane come il taglio dell’elettricità a Gaza o cominciare a predisporre un piano per deportare dalla Striscia di Gaza milioni di civili palestinesi", ha detto Nicola Fratoianni di Avs.