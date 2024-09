Nel 2021 l'Ue ha registrato 2.380 decessi prevenibili per masotelioma - un cancro riconducibile all'esposizione all'amianto -, i cui sintomi appaiono anche dopo decenni. Il numero più alto di morti in Italia (518), seguita da Germania (400) e Francia (200). Numeri in costante calo dal 2013, ma potrebbe essere in parte attribuibile all'impatto della pandemia di Covid sul sistema sanitario.